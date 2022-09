FW Stuttgart: Stuttgart-Nord: Zimmerbrand in einer Wohneinrichtung für junge Menschen

Stuttgart (ots) - - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus führt zu starker Rauchentwicklung - Vier Personen müssen leichtverletzt in Krankenhäuser transportiert werden - Brand konnte schnell gelöscht werden Mehrere Personen meldeten am Montagabend um kurz nach 20 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus. Es wurden noch Personen im Gebäude vermutet, ...

mehr