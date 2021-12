Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße

Firma erneut Ziel von Dieben

Coesfeld (ots)

Wieder ist eine Firma an der Weseler Straße in Dülmen-Buldern das Ziel von Dieben gewesen. Zwischen 2 Uhr und 2.25 Uhr in der Nacht zum Dienstag (14.12.21) entwendeten die Täter zwei Schlepper. Sie gelangten durch den bereits beschädigten Zaun auf das Gelände. Die Polizei entdeckte die Fahrzeuge später erneut in einem nahegelegenen Waldstück an der Straße Buxtrup. Wieder steht ein 14-jähriger Nottulner in Verdacht, mindestens einer von drei mutmaßlichen Tätern zu sein. Die Polizei ermittelt und prüft einen Zusammenhang zu der Tat vom Samstag (11.12.21).

