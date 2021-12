Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474

Unfall mit Pedelec-Fahrer

Coesfeld (ots)

Am 13.12.2021, gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 65-jährige Dülmenerin mit ihrem Auto die K59 in Dülmen und beabsichtigte nach rechts auf die B474 abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Dülmener mit seinem Pedelec den Geh-und Radweg, parallel zur B474, in Fahrtrichtung Dülmen und beabsichtigte nach links auf die K59 abzubiegen. Die Autofahrerin übersah den von rechts kommenden Radfahrer und touchierte ihn, als dieser sich unmittelbar vor ihrem Auto befand. Der Radfahrer fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Auto sowie am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell