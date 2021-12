Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Völkers Röttchen/Brandursache ermittelt

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4599367: Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein technischer Defekt als Brandursache festgestellt werden.

Ursprungsmeldung:

Coesfeld Am 11.12.2021, gegen 00:30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus, auf der Straße Völkers Röttchen in Coesfeld, zu einem Brand im Erdgeschoss. Die Hausbewohner hatten selber den Brand bemerkt und die Feuerwehr Coesfeld verständigt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der Brand bereits stark ausgebreitet und die Bewohner hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den eigentlichen Brandherd und konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Wohnhaus verhindern. Die Brandstelle wurde durch die Polizei Coesfeld beschlagnahmt und die Fachdienststelle der Kriminalpolizei Coesfeld übernahm die weiteren Ermittlungen. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

