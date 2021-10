Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Unfallflucht beobachtet

Mühlhausen (ots)

Am Freitag Abend beobachtete in Mühlhausen eine aufmerksame Zeugin von ihrem Fenster aus, wie ein älterer Verkehrsteilnehmer in der Tonbergstraße mit seinem Fahrzeug gegen ein anderes Fahrzeug stieß.

Laut Angaben der Zeugin hatte der ältere Fahrer eines Pkw Nissan den Schaden mitbekommen. Demnach sah er sich den verursachten Schaden an, um anschließend den Unfallort zu verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

