Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Korschenbroich (ots)

Am Sonntag (19.06.), gegen 21:30 Uhr, meldeten Zeugen Jugendliche, die sich scheinbar an der Ladestraße in Korschenbroich an Fahrrädern zu schaffen machten. Die Polizeibeamten konnten nach ihrem Eintreffen drei junge Männer im Alter von 19 beziehungsweise 21 Jahren feststellen. Der 19-Jährige hatte ein Fahrrad dabei, das sich als gestohlen gemeldet herausstellte.

Dieses stellten die Beamten sicher.

Es wird nun dem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet.

Einer der 21-Jährigen hatte beim Erblicken der Polizisten erst einmal den Rückzug angetreten und dabei etwas weggeworfen. Dabei handelte es sich mach ersten Erkenntnissen um ein Cliptütchen mit Amphetaminen.

Auch dieses wurde sichergestellt. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus und fertigten die entsprechenden Anzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

