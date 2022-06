POL-NE: Taschendiebe scheitern an skeptischem Bahnkunden

Grevenbroich (ots) - In der Nacht zu Sonntag (19.06.), gegen 3:20 Uhr, kam es zu einem Mülltonnenbrand in Grevenbroich am Bahnhofsvorplatz. Der Papiermüllbehälter wurde vollständig zerstört. Auf der rechten Seite des Behälters befindet sich eine Packstation, an der in Folge der Hitze eine Glasscheibe barst. Die Feuerwehr löschte den Brand und musste sich hierfür gewaltsam Zutritt zur angrenzenden Radstation ...

