POL-NE: Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Neuss-Meerbusch (ots) - Am heutigen Sonntag, 19.06.22, 14:05 Uhr, kam es in Meerbusch zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Zur Unfallzeit befuhr ein 39-jähriger Willicher mit seinem PKW VW Passat die L 386 aus Richtung Krefeld kommend in Richtung Meerbusch. Als er nach links auf einen Feldweg abbog, übersah er einen entgegenkommenden ...

