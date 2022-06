Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstähle in Neuss - Augen auf und Tasche zu!

Neuss (ots)

Am Freitag (17.06.) und am Samstag (18.06.) waren Taschendiebe in Neuss aktiv. Zunächst geriet am Freitagvormittag (17.06.), in der Zeit zwischen 11:10 und 11:30 Uhr, eine 62-Jährige ins Visier von Langfingern. Sie fuhr mit dem Bus der Linie 851 von der Haltestelle Annostraße bis zur Haltestelle Schwannstraße. Dort angekommen wollte sie in einem Lebensmittelgeschäft bezahlen, musste aber den Verlust ihrer Geldbörse feststellen, die ihr vermutlich beim Ein- oder Ausstieg in bzw. aus dem Bus entwendet worden war.

Ebenfalls am Freitag (17.06.), jedoch gegen 14:30 Uhr, hielt sich eine 63-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße auf. Im Kassenbereich bemerkte sie, dass ihr Rucksack geöffnet und ihr Portemonnaie gestohlen worden war.

Am Samstag (18.06.), gegen 10:30 Uhr, stellte eine 59-Jährige während ihres Aufenthalts in einem Bekleidungsgeschäft an der Oberstraße fest, dass ihre Handtasche offen war. Auch sie vermisste nun ihre Geldbörse.

In allen drei Fällen erstatteten die Bestohlenen Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Machen Sie Langfingern das Leben schwer! Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

