Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gestohlener EC-Karte Zigaretten gekauft

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine gestohlene EC-Karte haben unbekannte Täter benutzt, um sich Zigaretten zu besorgen. Die Karte war Anfang der Woche aus einem Pkw in Weilerbach gestohlen worden. Am Donnerstag fiel auf, dass die Karte zwischen dem 10. und 12. August mehrfach zum Bezahlen an Zigarettenautomaten eingesetzt wurde. Der Schaden bislang: 104 Euro. Die weiteren Ermittlungen laufen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell