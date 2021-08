Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe klauen Fahrrad-Einzelteile

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich im Lauf der Woche in der Zollamtstraße an einem Fahrrad zu schaffen gemacht. Der 17-jährige Eigentümer hatte das Rad am Montagvormittag mit einem Bügelschloss an einem Fahrradständer gesichert. Als er drei Tage später wieder zurückkehrte, fehlten an dem Bike beide Räder samt Bremsen und Leitungen. Der Schaden: mehrere hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer an dem Fahrrad der Marke Cube herumhantiert und die Räder abmontiert hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/ 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

