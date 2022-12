Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen und Verletzte eines Unfalls zwischen Transporter und Bus gesucht

Koblenz (ots)

Am 30.11.2022 kam es gegen 18 Uhr in der Moselweißer Straße, Einmündung Franz-Weis-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Linienbusses.

Der Linienbus befuhr zu dieser Zeit die Moselweißer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Unmittelbar vor der Einmündung zur Franz-Weis-Straße hielt er an einer Bushaltestelle an. Als der Bus gerade wieder losfuhr, überholte der Unfallverursacher diesen und bog unmittelbar vor dem Bus nach rechts in die Franz-Weis-Straße ab. Zur Verhinderung einer Kollision wurde der Busfahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen, wodurch eine Vielzahl der Fahrgäste im Bus zu Fall kam. Hierbei wurden einige Fahrgäste verletzt.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich um einen weißen Kastenwagen. Dieser hielt nach dem Ereignis an und wurde durch den Busfahrer auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Anschließend entfernte er sich in Richtung Bardelebenstraße.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher und insbesondere dem Kennzeichen geben? Gibt es Personen, die sich im Bus befanden und durch die Bremsung verletzt wurden?

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2910 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell