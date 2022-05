Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Metalldiebstahl

Wadern (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 29.5.2022 wurde an der Kirche in Wadern der dort installierte Blitzableiter und Teile der Regenrohre durch Unbekannte entwendet. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der 06871-90010.

