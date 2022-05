POL-Nordsaarland: Diebstahl von 230kg Käse aus Lkw

66679 Losheim-Waldhölzbach (ots) - Am Sonntag, 29.05.2022 kam es auf dem Sportplatz in Losheim-Waldhölzbach im Laufe der Partie SV Waldhölzbach/Rappweiler 2 gegen den SV Erbringen offenbar zu einem Angriff auf den 66-jährigen Schiedsrichter aus Wadern. Dieser zeigte bei der PI Nordsaarland an, dass er in der 87. Spielminute (gegen 14:50 Uhr) ein Foul gepfiffen ...

mehr