Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Meiningen (ots)

Im Zeitraum vom 10.10.2021 bis 26.10 2021 kam in der Kreuzstraße in Meiningen zu mehreren Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurde hier teilweise erheblich mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Zum Sachverhalt werden weitere Geschädigte gesucht, deren Fahrzeuge zerkratzt oder in einer anderen Art und Weise beschädigt worden. Zeugen zum Sachverhalt sowie die Geschädigten melden sich bitte bei der Polizei Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnr. 03693/591-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell