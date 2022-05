Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 12:55 Uhr, ist es an der Kreuzung von Rathausstraße und Lange Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 34-jährige Frau aus Lipperode fuhr mit ihrem Auto auf der Rathausstraße in Richtung Geiststraße. An der Kreuzung zur Lange Straße hielt sie an, um einem Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Beim Anfahren kollidierte sie mit einem 13-jährigen Radfahrer, der dem vorausfahrenden Zweiradfahrer folgte. Der Lippstädter stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1100 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell