POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Unter Drogeneinfluss

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch, um 13:55 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Raiffeisenstraße gerufen. Hier brannte auf einem Firmengelände eine Lagerhalle mit Holz. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein 40-jähriger Firmenmitarbeiter gab an, nahe der Lagerhalle mit einem Gasbrenner Unkraut entfernt zu haben. Wahrscheinlich geriet dabei die trockene Umgebung in Brand und entzündete die Lagerhalle. Der ...

