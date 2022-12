Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindergarten - WhatsApp-Betrug

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Kindergarten

Grebenau. Unbekannte schlugen zwischen Freitagnachmittag (16.12.) und Montagmorgen (19.12.) eine Fensterscheibe eines Kindergartens in der Straße "Im Reimertsgrund" in Eulersdorf ein. Anschließend betraten die Einbrecher unerlaubt das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

WhatsApp-Betrug

Mücke. Unbekannte schrieben einer 63-jährigen Frau am Sonntag (18.12.) und am Montag (19.12.) Nachrichten über den Nachrichtendienst WhatsApp. Dabei gaben sich die Schwindler als naher Angehöriger der Dame aus und erklärten, dass man aufgrund eines Schadens am Handy nun eine neue Nummer nutze. Aufgrund dessen könne der vermeintliche Verwandte auch sein Online-Banking nicht nutzen, müsse nun aber eine dringende Rechnung in Höhe eines vierstelligen Betrages zahlen. Die Frau glaubte den Angaben der Betrüger und überwies einen entsprechenden Betrag auf ein ihr unbekanntes Konto. Erst später fiel der Trickbetrug auf.

Ihre Polizei warnt:

Die Polizei rät, keinesfalls prompt Geld zu senden, sondern zuvor auf einen Anruf oder eine Sprachnachricht zu bestehen. Oder aber Sie nehmen unter der Ihnen bislang bekannten Rufnummer Kontakt auf. Nur so können Sie überprüfen, ob es sich tatsächlich um den vermeintlichen Angehörigen handelt.

- Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen oder Konten! - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell