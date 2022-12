Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (19.12.) im Drosselweg in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche

Hünfeld. In der Straße "Großenbacher Tor" brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (16.12.) in eine Gaststätte ein. Die Täter verschafften sich über eine Tür in einer Tiefgarage Zutritt zum Gebäude und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe.

Auch ein Einfamilienhaus im Eisenacher Weg wurde am Freitagnachmittag zum Ziel unbekannter Einbrecher. Bei dem Versuch ein Fenster aufzubrechen wurde die Täter vermutlich vom zurückkehrenden Wohnungsinhaber gestört. Sie flüchteten unerkannt ohne Diebesgut.

In der Josef-Magnus-Wehner-Straße brachen Unbekannte am Freitag (16.12.), zwischen 16 Uhr und 19.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter stahlen eine Spielekonsole, Schmuck und weitere persönliche Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

In der Schillerstraße brachen Unbekannte am Freitagabend (16.12.), zwischen 18.45 Uhr und 23.55 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten die Wohnräume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Insgesamt entstand circa 2.500 Euro Sachschaden.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

