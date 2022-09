POL-BI: Rennradfahrer kollidiert mit Kind

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 21.09.2022, zeigten zwei Bielefelder den Diebstahl eines E-Scooters an der Turnerstraße und eines Rollers an der Feilenstraße an. Der E-Scooter stand gesichert auf einer Parkfläche für Fahrräder an der Turnerstraße nahe der Kreuzung zur Friedrich-Verleger-Straße. Zwischen 07:00 Uhr und 07:35 Uhr entwendete ein unbekannter Täter das Fahrzeug. Der silberfarbene ...

