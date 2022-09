POL-NB: Graffiti in Neubrandenburg - Personengruppe festgestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 21.06.2022 wurde ein toter Hund auf einem Sportplatz in einer ehemaligen Weitsprunggrube hinter der Robert-Koch-Straße in Neubrandenburg gefunden. Ein Hinweisgeber entdeckte das Tier in der Sandgrube und informierte die Polizei. Bei dem Hund handelt es sich um eine männliche französische Bulldogge mit einem schwarz-weißen Haarfell, wobei sich das weiße Fell im Bereich der Pfoten, des Bauches ...

mehr