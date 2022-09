POL-NB: Zeugenaufruf nach illegaler Entsorgung von Wellasbestplatten

Neubrandenburg/Friedland (ots) - Am 14.09.2022 kam es in den Bereichen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und des Polizeireviers Friedland zum Diebstahl mehrerer Deckel von Entwässerungsschächten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum des 14.09.2022 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr insgesamt 21 Gullideckel in den Orten Neubrandenburg (Lindenberg), Oltschlott, Canzow, Bredenfelde, ...

mehr