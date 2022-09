Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz aufgrund von angemeldeten Versammlungen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des 15.09.2022 kam es aufgrund von zwei angemeldeten Versammlungen im Innenstadtbereich von Neubrandenburg zu einem größeren Polizeieinsatz. Zum Schutz der Versammlungen waren knapp 120 Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neubrandenburg und des Landesbereitschaftspolizeiamtes im Einsatz.

Eine der Versammlungen begann um 16:00 Uhr auf dem Marktplatz Neubandenburg in Form einer stationären Kundgebung, an der in der Spitze ca. 2500 Personen teilnahmen. Zeitgleich fand im HKB ein Wirtschaftsempfang der IHK Neubrandenburg statt, bei dem neben einer Vielzahl von Gästen aus Politik, Wirtschaft, Handel, Verwaltung und Wissenschaft, zudem Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Frau Manuela Schwesig, geladen war. Diesen Besuch nutzte sie, um auf der Versammlung einen Redebeitrag zu halten.

Ebenfalls um 16:00 Uhr versammelten sich ca. 350 Personen mit etwa 300 Fahrzeugen am Parkplatz der Stadthalle in Neubrandenburg, um eine weitere Versammlung in Form eines Autokorsos durchzuführen. Dieser setzte sich aus Transportern, Lkw, Pkw sowie Traktoren zusammen. Die Fahrzeuge starteten ihren Korso von der Stadthalle über die Schwedenstraße und die Neustrelitzer Straße bis auf den Friedrich-Engels-Ring, den sie 2,5-mal umrundeten und der schließlich auf Höhe der Stargarder Straße endete. Um dieser Versammlung einen störungsfreien Verlauf zu gewährleisten, wurde der Friedrich-Engels-Ring für den übrigen Fahrzeugverkehr für ca. eine Stunde gesperrt.

Beide Versammlungen verliefen ohne Störungen. Die Polizei bedankt sich hiermit für das Verständnis aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die von den Verkehrsbeeinträchtigungen betroffenen waren.

