POL-BI: Einbrecher beim Reifen verladen erwischt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 20.09.2022, und Mittwochmorgen in unzählige geparkte PKW ein und suchten in den Fahrzeugen, in den meisten Fällen vergeblich, nach Beute. Zwischen 18:15 Uhr und 07:30 Uhr schlugen der oder die Täter an der Wittekindstraße an zwei PKW die Scheiben ein. Aus einem schwarzen Volvo V60 erbeuteten sie eine Sporttasche mit Sportbekleidung. In der ...

mehr