Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Büro eingebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (29. - 30. November 2022) in ein Bürogebäude in der Wotanstraße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Haus. Weitere Türen, die zu den dortigen Büros führen, hielten den Einbruchsversuchen Stand, so dass die Täter vermutlich keine Beute machen konnten. Wer in dem Zusammenhang etwas beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

