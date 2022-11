POL-LIP: Bad Salzuflen/Lemgo. Zeugen und Geschädigte von wilder Fahrt zwischen Bad Salzuflen und Lemgo mögen sich bitte melden.

Lippe (ots) - Unbekannte brachen zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (28. - 29. November 2022) Fächer an der Packstation in der Max-Planck-Straße auf. Sie hebelten an mehreren Fächern, von denen sie zwei öffnen konnten. Ob aus diesen Fächern Gegenstände entwendet worden sind, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090. Pressekontakt: ...

mehr