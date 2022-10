Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei konnte am Freiburger Hauptbahnhof einen 35-Jährigen festnehmen. Gegen den Mann war die Vollstreckung von zwei offenen Geldstrafen per Haftbefehl erlassen. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Bundespolizei kontrollierte am Sonntagabend (23.10.2022) einen 35-Jährigen am Freiburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen wurde ein Haftbefehl festgestellt. Gegen den Gesuchten waren zwei Geldstrafen in Höhe von 1000 Euro und 900 Euro, jeweils wegen Körperverletzung, zur Vollstreckung ausgeschrieben. Da der 35-Jährige die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen konnte wurde er für die insgesamt 190 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

