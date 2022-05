Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Frontalzusammenstoß mit Straßenlaterne

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Am 02.05.2022 gegen 07:13 Uhr befuhr ein 21-jähriger Chevrolet Fahrer die Kallenfelser Straße aus Hahnenbach kommend in Fahrtrichtung der Kirner Innenstadt. In Höhe des Gymnasiums verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Folgenden fuhr er quer über die Fahrbahn und stieß linksseitig, in Höhe des Drogeriemarktes, frontal gegen eine Straßenlaterne. Beide Airbags lösten durch den Zusammenstoß aus. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde dennoch zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Straßenlaterne knickte durch den Zusammenstoß um. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte kein Schüler- bzw. Personenverkehr. Auch der fließende Verkehr wurde, weder durch den Unfall noch die umgeknickte Straßenlaterne gefährdet. Den 21-jährigen Unfallverursacher erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell