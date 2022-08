Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Springmesser, Drogen und weitere Überraschungen - Bundespolizei nimmt 40-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Gestern Abend (7. August) kontrollierten Bundespolizisten in Dortmund einen 31-Jährigen. Neben einer Waffe und verschiedensten Drogen, fanden sie bei ihm mehrere Dokumente, die aus einem KFZ-Aufbruch stammten.

Gegen 19 Uhr hielten Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann an. Bei der Durchsuchung des polizeibekannten Mannes fanden die Beamten ein gefährliches Springmesser auf. Weiterhin führte er mehrere Konsumeinheiten Heroin und Kokain mit sich. In der Gürteltasche des syrischen Staatsbürgers entdeckten die Polizisten zudem mehrere Dokumente, die, wie die Bundespolizisten ermittelten, aus einem KFZ-Aufbruch stammten. Damit konfrontiert, erklärte der 40-Jährige, dass er bereits versucht hatte, mit den EC-Karten, die sich bei den Dokumenten befunden haben, einzukaufen. Das hätte allerdings nicht funktioniert.

Die Drogen, das Messer und die Dokumente wurden sichergestellt.

Die Einsatzkräfte fertigten Fotos und Fingerabdrücke von dem Dortmunder an und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ein.

