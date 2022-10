Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf: Geldbeutel im Zug entwendet - Schulklasse gesucht

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für den Diebstahl eines Geldbeutels in einem Zug zwischen Freiburg und Basel. Insbesondere wird eine Schulkasse gesucht, die wohl auf der Rückfahrt einer Klassenfahrt war.

Am Freitag, den 21. Oktober 2022 soll dem Geschädigten im RE17021 (Abfahrt Hbf. Freiburg 18:32 Uhr) auf der Fahrt nach Basel der Geldbeutel entwendet worden sein. Der Geldbeutel soll sich in einer Jacke befunden haben, die während eines Toilettengangs am Platz zurückgelassen worden war. Der Geschädigte gab an, im hinteren Zugteil gesessen zu haben. Im selben Wagen soll sich auch eine Schulklasse (10. Klasse) befunden haben, die wohl auf dem Rückweg von einer Klassenfahrt aus Berlin waren. Die Schulklasse soll in Weil am Rhein ausgestiegen sein.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls und dabei insbesondere die Schulklasse. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell