Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Abgelaufene und gefälschte Dokumente dabei

Weil am Rhein (ots)

Mit abgelaufenen Dokumenten wollte ein 27-Jähriger nach Deutschland einreisen. Zudem fanden die Kräfte der Bundespolizei bei ihm einen gefälschten Führerschein. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Einreiseverbot erlassen.

Mit einem abgelaufenen italienischen Reiseausweis für Flüchtlinge wies sich ein 27-Jähriger am Dienstagabend bei der Kontrolle durch die Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn aus. Der syrische Staatsangehörige war mit einem Fernbus aus der Schweiz nach Deutschland eingereist. Auf Nachfrage händigte er den Einsatzkräften einen ebenfalls abgelaufenen italienischen Aufenthaltstitel und die Bestätigung für einen Verlängerungsantrag aus. Allerdings berechtigten die vorgelegten Dokumente nicht zur Einreise nach Deutschland. Zudem wurde in seinem Geldbeutel ein italienischer Führerschein aufgefunden, der Fälschungsmerkmale aufwies. Wegen einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen wurde ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet. Er wurde durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben und ein zweijähriges Einreise-/Aufenthaltsverbot für Deutschland erlassen.

