Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfälle in Eller und Pempelfort - Mehrere Personen verletzt - Unfallermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 19. April 2022, 17:25 Uhr / 18:00 Uhr

Mehrere Personen wurden gestern am frühen Abend bei zwei unterschiedlichen Verkehrsunfällen in Eller und Pempelfort verletzt.

Gegen 17.25 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw in Pempelfort auf der Duisburger Straße in Richtung Venloer Straße. In Höhe der Duisburger Straße / Kapellstraße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 37-Jährigen, der auf der Duisburger Straße in Richtung Adlerstraße fuhr. Hierdurch kam es zwischen beiden Pkw zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto des 37-Jährigen ins Schleudern und erfasste eine 48-jährige Fußgängerin. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die 48-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Verkehrsunfall in Eller fuhr ein 42-Jähriger gegen 18:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Sturmstraße in Richtung Waagenstraße. In Höhe Sturmstraße / Sodener Weg kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 44-Jährigen, die auf der Sturmstraße in Richtung Karlsruher Straße fuhr. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 42-Jährigen gegen den Wagen einer entgegenkommenden 26-Jährigen geschleudert. Der 42-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 26-Jährige kam ebenfalls mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 44-Jährige und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell