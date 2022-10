Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Widerstand bei Personalienfeststellung

Freiburg (ots)

Weil ein 39-Jähriger sich gegenüber dem Kontrollpersonal der Deutschen Bahn uneinsichtig und unkooperativ verhalten haben soll, wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Auch gegenüber den Einsatzkräften soll das Verhalten bis hin zum Widerstand fortgesetzt worden sein. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohne gültiges Zugticket war ein 39-Jähriger am Samstagabend (15.10.2022) in einer Regionalbahn von Herbolzheim nach Freiburg unterwegs. Bei der Überprüfung durch das Kontrollpersonal der Deutschen Bahn soll der serbische Staatsangehörige sich so uneinsichtig und unkooperativ verhalten haben, dass zur Feststellung der Personalien die Bundespolizei hinzugezogen wurde. Auch gegenüber den Einsatzkräften am Hauptbahnhof Freiburg soll der Mann, trotz mehrfacher mündlicher Aufforderung, sein Verhalten fortgesetzt und immer wieder versucht haben sich aus der Kontrolle zu entfernen. Dies soll durch die Einsatzkräfte mittels festhalten verhindert worden sein, wogegen der 39-Jährige Widerstand geleistet haben soll. Nach der Mitnahme zur Dienststelle und der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte entschuldigte sich der Mann für sein Fehlverhalten. Weil er getrunken hatte habe er sich so verhalten. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 39-Jährige seine Reise fortsetzen.

