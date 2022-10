BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof Grenzach

Schallstadt (ots) - Ein mit drei Haftbefehlen und drei weiteren Ausschreibungen gesuchter 40-Jähriger konnte an einem Autobahnrasthof an der A5 durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Streife der Bundespolizei kontrollierte den 40-Jährigen in der Nacht auf Dienstag (11.10.2022) an einem Tank- und Rasthof an der A5 südlich von Freiburg. Bei der ...

mehr