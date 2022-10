BPOLI-WEIL: Festnahme auf Autobahnrasthof

Weil am Rhein (ots) - Ein 24-Jähriger, gegen den fünf Ausschreibungen bestand, darunter zwei Haftbefehle, konnte in einem Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Mit einem Fernbus in Richtung Frankreich war ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag (08.10.2022) unterwegs, als er durch eine Streife der Bundespolizei am Grenzübergang ...

