Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünffach Gesuchter im Fernbus festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein 24-Jähriger, gegen den fünf Ausschreibungen bestand, darunter zwei Haftbefehle, konnte in einem Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mit einem Fernbus in Richtung Frankreich war ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag (08.10.2022) unterwegs, als er durch eine Streife der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des niederländischen Staatsangehörigen wurden fünf Ausschreibungen gegen ihn festgestellt. Wegen Verurteilungen wegen Erschleichen von Leistungen bestanden zwei Vollstreckungshaftbefehle. Insgesamt war eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro zu vollstrecken, ersatzweise 35 Tage Freiheitsstrafe. Zudem bestanden wegen Erschleichen von Leistungen und Betrug drei Aufenthaltsermittlungen. Da der 24-Jährige die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen konnte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

