Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Identitätsfeststellung führt zu Festnahme

Freiburg (ots)

Weil ein 33-Jähriger ohne Zugticket und Ausweisdokumente unterwegs war stellte die Bundespolizei die Identität des Mannes fest. Das Ergebnis waren nicht nur die Personalien, sondern auch vier Fahndungstreffer, darunter zwei Haftbefehle. Der 33-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Durch das Zugpersonal wurde ein 33-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einem aus der Schweiz kommenden Fernzug ohne Zugticket angetroffen. Da der Mann gegenüber dem Zugpersonal keine Angaben zu seiner Person machte, wurde er am Freiburger Hauptbahnhof zur Personalien Überprüfung an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Mittels Überprüfung der Fingerabdrücke konnte der 33-Jährige als marokkanischer Staatsangehöriger identifiziert werden. Zudem ergab die Überprüfung vier Fahndungstreffer, darunter zwei Haftbefehle. Die beiden Haftbefehle bestanden jeweils wegen Diebstahl. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 420 Euro ersatzweise 60 Tage Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe 100 Euro ersatzweise 10 Tage Haft. Des Weiteren bestand eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl und ein Treffer im Schengener Informationssystem (SIS) von Frankreich zur Einreiseverweigerung. Der 33-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, da er die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen konnte. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen Erschleichen von Leistungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

