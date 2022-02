Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Wohnung

Bad Hönningen (ots)

Am Montagmittag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Wohnungstüre in einem Wohnkomplex in der Rheinallee von Bad Hönningen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Im Bereich des Türschlosses konnte die Polizei deutliche Hebelspuren sichern, der Schließmechanismus wurde beschädigt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

