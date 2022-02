Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angriff mit Messer

Landau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Samstag, 05. Februar 2022, um 04:00 Uhr, stach ein 19-Jähriger im Rahmen eines Streites mehrfach auf einen 23-Jährigen auf der Straße vor einem Bistro in Landau ein. Der 23-Jährige erlitt mehrere Stichwunden und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort. Die Fahndungsmaßnahmen zur Ergreifung des 19-Jährigen laufen derzeit.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell