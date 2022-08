Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stichflamme löst Küchenbrand aus

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagabend zu einem Brand in die Olsbrücker Straße (Ortsteil Wörsbach) ausgerückt. Gegen 18:30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Rettungskräfte, weil in der Küche seines Nachbarn die Dunstabzugshaube brannte. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es beim Kochen zu einer Stichflamme, die den Brand auslöste und auf die Küchenzeile übergriff. Die Bewohner des Hauses brachten sich in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Otterbach-Otterberg löschten den Brand. Durch das Feuer wurden die Küche und zwei weitere Räume in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mindestens fünfstelligen Betrag. |erf

