POL-OS: Georgsmarienhütte: Ersthelfer nach Parkplatzunfall in der Graf-Stauffenberg-Straße gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf dem Rathaus-Parkplatz in der Graf-Stauffenberg-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.20 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Pedelec den Parkplatz in Richtung der Graf-Stauffenberg-Straße. Als ein vor der Zweiradfahrerin fahrendes Auto in eine Parklücke einbog, stürzte die Frau aus Georgsmarienhütte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein aufmerksamer Zeuge eilte der Frau zur Hilfe und half ihr schließlich aufzustehen. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Ersthelfer jedoch nicht mehr vor Ort. Nun sucht die Polizei aus Georgsmarienhütte nach dem Mann, der der verletzten Pedelec-Fahrerin am Freitagnachmittag zur Hilfe kam. Er wird gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

