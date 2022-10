Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Natur-Hinweistafel durch Brandlegung zerstört (01.10.2022)

Unterkirnach (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 9.30 Uhr eine hölzerne Hinweistafel der Gemeinde Unterkirnach beschädigt, die in der Talstraße am Talsee, neben dem Fluss "Kirnach" stand. Ein Spaziergänger entdeckte die in Brand gesetzte Tafel. Das Feuer zerstörte sie vollständig, der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Kurz zuvor war dem Mann ein 10 bis 14 Jahre alter Junge mit einer roten Jacke aufgefallen, der sich in der Nähe des Brandobjekts aufhielt. Die Polizei sucht diesen Jungen oder andere Zeugen, die Hinweise auf die Brandlegung geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07724 94950-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell