Eschbronn (ots) - Unbekannte haben am Montagmittag versucht, eine 56-jährige Frau mit der bekannten "WhatsApp-Betrugsmasche" auszutricksen. Ein Betrüger rief bei der Frau an, gab sich als deren Sohn in Not aus und versuchte, sie zur Überweisung eines Geldbetrags in Höhe von knapp 3.000 Euro zu verleiten. Die ...

