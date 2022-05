Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eingeworfen + Betrüger weiterhin aktiv + Tür hält + Scheibe zerstört + Sechs Autos beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Breidenbach: Scheibe eingeworfen

Mit einem Stein warfen Unbekannte am Dienstag, 17.Mai, gegen 23.20 Uhr eine Fensterschiebe eines Hotels in der Frankfurter Straße ein. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro, die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise: Wer hat verdächtige Personen in diesem Zusammenhang bemerkt? Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Landkreis: Betrüger weiterhin aktiv

Von "Glück im Unglück" ist wohl zu sprechen, nachdem eine Seniorin am Montag, 16. Mai, ihrem angeblichen Sohn Geld überwies. Dieser hatte sie zuvor per Whatsapp kontaktiert, ihr von einer neuen Telefonnummer berichtet und um Geld gebeten. Glücklicherweise meldete sich der tatsächliche Sohn am gleichen Tag bei seiner Mutter und konnte die bereits getätigte Überweisung von über 2.000 Euro noch stornieren. Weniger glimpflich ging die gleiche Masche für einen 59-Järhrigen aus. Hier war es die angebliche Tochter, die am Dienstag, 17. Mai, Geld für einen neuen Laptop benötigte. Der Vater überwies knapp 2.000 Euro und bemerkte zu spät, Betrügern auf den Leim gegangen zu sein. In diesem Zusammenhang rät die Polizei weiterhin, mit Freunden und Familienmitgliedern über die gängigen Betrugsmaschen zu sprechen! Jede Woche veröffentlicht die Polizei Mittelhessen Fälle, die meistens einem sehr typischen Muster folgen. Wer es kennt, hat mehr Chancen den Betrug frühzeitig zu bemerken und nicht darauf reinzufallen.

Marburg: Tür hält

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Rain versuchten Unbekannte zwischen 19 Uhr am Mittwoch, 11. Mai, und 12 Uhr am Montag, 16. Mai, in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss zu gelangen. Die Tür hielt stand, lediglich Schäden in Höhe von etwa 100 Euro sind die Folgen des Einbruchversuchs. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Scheibe zerstört

Die Scheibe einer Eingangstür zerstörten Unbekannte in der Straße Renthof. Bislang steht die Höhe des Schadens nicht fest, der zwischen 15 Uhr am Freitag, 13.Mai, und 6.30 Uhr am Montag entstand. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Sechs Autos beschädigt

Jeweils ein oder zwei Räder von sechs geparkten Autos beschädigten Unbekannte vermutlich in der Nacht auf Dienstag, 17. Mai. Polizeibeamten nahmen Dienstagmittag entsprechende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen in der Nonnengasse, im Hermann-Jacobsohn-Weg und im Spiegelslustweg auf. Es entstanden jeweils Schäden in dreistelliger Höhe. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat in den genannten Straßen Personen an geparkten Fahrzeugen bemerkt? Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges augefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell