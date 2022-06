Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Leichtverletzte nach Unfall beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.6.2022, 12.25 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Warendorfer Straße/Berliner Ring/Nordring zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 32-Jähriger aus Dillingen bog mit seinem Auto vom Berliner Ring nach links auf die Warendorfer Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 85-Jährigen. Der Oelder querte die Kreuzung vom Nordring kommend in Richtung Berliner Ring. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Männer in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro.

