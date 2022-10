Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn-Locherhof

Kreis Rottweil) Erneut Betrugsversuch mit WhatsApp Masche (03.10.2022)

Eschbronn (ots)

Unbekannte haben am Montagmittag versucht, eine 56-jährige Frau mit der bekannten "WhatsApp-Betrugsmasche" auszutricksen. Ein Betrüger rief bei der Frau an, gab sich als deren Sohn in Not aus und versuchte, sie zur Überweisung eines Geldbetrags in Höhe von knapp 3.000 Euro zu verleiten. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und überwies das Geld nicht.

Die Polizei warnt vor dieser aktuellen Betrugsmasche mit dem Messenger Dienst "WhatsApp" und gibt Hinweise dazu auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de .

