POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Nickenich (ots)

Im Zeitraum vom 17.11.2021, 09:30 Uhr bis zum 17.11.2021, 18:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Bäckerei Lutz in Nickenich zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter silberner VW Polo an der liken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Andernach bittet um Hinweise unter Tel.: 02636-9210 oder per E-Mail unter piandernach@polizei.rlp.de.

