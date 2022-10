Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Frau beobachtet verdächtige Personen (04.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem kuriosen Ereignis ausgerückt ist die Polizei am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in die Sachsenstraße. Eine Anwohnerin beobachtete Personen mit Taschenlampen, die sich an einem geparkten Auto zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Die konnte zwei verdächtige Personen überraschen, erwischten jedoch keine Ganoven, sondern einen 56-jährigen Mann und eine 47-jährige Frau. Beide arbeiteten zu nächtlicher Stunde an ihrem Auto, da sie damit eine im Ausland schwer erkrankte Angehörige schnellstens besuchen wollten. Deshalb hatten sie in der Nacht begonnen, dringend notwendige Reparaturen an ihrem Mercedes vorzunehmen, um ihn reisetauglich zu machen. Die Polizisten konnten beide überzeugen, die Reparaturen einzustellen um sie am Tag fortzusetzen.

