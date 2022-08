Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, A 81, Lkr. Rottweil) Rund 15.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A 81 (30.07.2022)

Zimmern ob Rottweil, A 81 (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der am frühen Samstagabend auf der Autobahn 81 bei Zimmern ob Rottweil passiert ist. Eine 32-jährige Skoda-Fahrerin war auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs. Beim Wechseln von der linken auf die rechte Fahrspur streifte der Skoda einen bereits auf der rechten Spur fahrenden Mercedes der B-Klasse eines 68 Jahre alten Mannes. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro, den Schaden am Mercedes auf rund 7.000 Euro.

