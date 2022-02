Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Lahr (ots)

Am Bahnhof in Lahr kam es am Nachmittag des 4. Februar zu einer Körperverletzung. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll ein 29-jähriger guineischer Staatsangehöriger mit einem 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen zunächst in eine verbale Streitigkeit geraten sein. Grund soll das zu laute Hören von Musik gewesen sein. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige dem 53-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben woraufhin dieser eine blutende Verletzung davontrug und ärztlich behandelt werden musste. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen wertet in diesem Zusammenhang die Zeugenaussagen aus.

